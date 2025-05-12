Росприроднадзор потребовал взыскать ущерб в 363 млн за свалку под Пензой

Специалисты Росприроднадзора в ходе выездной проверки выявили на земельном участке в Пензенской области несанкционированную свалку отходов. Размер причиненного окружающей среде ущерба составил 363,5 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы отходов и почвы и выяснили, что загрязнен участок площадью 26,9 тыс. кв. м. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям установило, что земля принадлежит администрации Иссинского района, которая передала ее в аренду гражданину РФ.

Арендатор не выполнил обязательства по договору, что привело к загрязнению почвы. Росприроднадзор попросил Ленинский районный суд Пензы обязать арендатора выплатить 363,5 млн руб. ущерба.

Павел Фролов