В Ростове 31 мая пройдет благотворительный забег

В Левобережном парке Ростова-на-Дону 31 мая состоится благотворительный забег «Зеленый марафон». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Взрослые и подростки смогут пробежать 4,2 км, для детей организованы отдельные забеги на 500 м. Для опытных бегунов предусмотрена дистанция 10 км. Также будет проведен инклюзивный забег на 1 км для взрослых от 18 лет с особенностями развития. Участие в забеге бесплатное, регистрация на сайте марафона продлится до 26 мая.

«В этом году Зеленый марафон в Ростове пройдет уже в двенадцатый раз. В прошлом году к забегу присоединилось более 2,5 тыс. ростовчан, еще около 2 тыс. человек пришли поддержать участников марафона. В этом году мы ожидаем еще большую активность»,— отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, его слова приводятся в сообщении.

Для зрителей и участников марафона будут подготовлены бесплатные мастер-классы, экологические акции и праздничный концерт. На мероприятии можно будет пожертвовать средства на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства. В прошлом году на эти цели удалось собрать 27 млн руб.

Мария Иванова