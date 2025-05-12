Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как архитекторы и дизайнеры задумались о смерти и последнем пристанище тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Микеле Де Лукки Фото: Микеле Де Лукки

О прошедшей недавно в Милане выставке Salone del Mobile и сопутствующей ей Миланской неделе дизайна я уже не раз рассказывала. Но поверьте, вы слышали не все, если я вам не расскажу еще об одной премьере. Сразу несколько знаменитых дизайнеров создали урны для праха, которые бренд Alessi представил на Миланской неделе дизайна. Расскажу вам о них поподробнее и сразу оговорюсь: я, как человек, который недавно, к сожалению, столкнулся с кремацией и видевший весь ассортимент подобных урн, хочу вам об этом рассказать как о на самом деле интересном проекте.

Архитекторы и дизайнеры, включая Дэвида Чипперфильда, Даниэля Либескинда и Филиппа Старка создали эти урны для выставки The Last Pot. Альберто Алесси, дизайнерский куратор бренда пояснил в интервью Dezeen: «Контейнер — это предмет, который всегда был в центре того, что делает Alessi». Как считает Алесси, урна — это один из последних сосудов, последнее пристанище, но бренд не исследовал ее за всю свою 100-летнюю историю.

Де Луки и Фукасавa разработали урны в форме домов. Причем Де Луки создал пару урн: одну для людей и одну для домашних животных. Старк тоже подумал и о домашних животных. Его урна для кремации людей — это стеклянный куб с трехмерным изображением лица внутри, а под ним — металлический куб с гравировкой. Урна для собак Bone to Bone выглядит как металлическая кость на подушке из люминисцирующей ткани.

Предсказуемо, хоть это и не отменяет утонченной красоты этих объектов, сразу несколько дизайнеров создали урны плавных форм: округлых, яйцеобразных или в форме слезы. А одна из самых необычных — от Марио Цая, которая называется «Спрятанная в повседневной жизни». Его металлическая урна напоминает шкатулку или обложку книги. И на самом деле, если вдуматься, является мощным философским изречением.

Анна Минакова