В Самаре возбуждены дела о подделке документов для участия в конкурсе на оказание технических услуг

Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовные дела по ч. 2 и ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка и использование подложных документов). Коммерческая компания использовала подложные документы для участия в конкурсе на оказание технических услуг для управления железнодорожными вокзалами. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в феврале Куйбышевский центр организации закупок (структурное подразделение ОАО «РЖД») провел конкурс «на оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту автоматизированных систем управления вокзалами». В конкурсе победила организация, которая представила подложные сведения о наличии в ее штате квалифицированного диспетчерского персонала.

По требования транспортного прокурора результаты конкурса отменили. Расследование уголовных дело находится на контроле транспортного надзорного ведомства.

Руфия Кутляева