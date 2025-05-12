На дачах под Димитровградом сосед спалил автомобили мешавшей ему развлекаться парочки

Димитровградские полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога двух автомобилей «Тойота Рав 4», один из которых принадлежит 57-летней женщине, а другой ее 54-летнему сожителю, сообщили в Ульяновской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 11 мая в поселке Воля Мелекесского района. В соседнем доме шумная компания распивала спиртные напитки и громко слушала музыку. Сожители сделали соседу замечание, но тот отреагировал неадекватно.

В 01:30 (MSK+1) произошло возгорание двух автомобилей, припаркованных возле забора дачного дома женщины. В результате возгорания машины полностью были уничтожены огнем. Предварительная сумма ущерба составила 5 млн руб.

48-летний сосед, житель Мелекесского района, вскоре был задержан подъехавшими полицейскими. Было установлено, что именно он после конфликта с соседями налил в канистру бензин, вылил его на автомобили пострадавших и совершил поджог.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Судом решается вопрос об избрании меры пресечения.

Алексей Алексеев