В Оренбуржье в медицинские организации с укусами клещей обратились 467 людей

По данным на 8 мая, в Оренбургской области в медицинские организации обратились 467 пострадавших от укусов клещей, среди них 153 ребенка. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Оренбуржья. Чаще всего клещи нападают во дворах частных подворий и на дачных участках. Случаи заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрированы.

В регионе акарицидные обработки провели на площади 556 га. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 12 166 человек, включая 2 431 ребенка.

Руфия Кутляева