Жители Кубани на 16% чаще стали ездить за рубеж

На майских праздниках 2025 года за границу отправилось на 11% больше россиян, чем годом ранее, при этом совокупный спрос на зарубежные туры вырос на 43%. По данным аналитиков «МегаФона» и сервиса «Слетать.ру», Турция сохранила статус главного направления, в то время как наиболее динамичный рост турпотока показал Вьетнам, интерес к которому увеличился в 5,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Мегафон» Фото: Пресс-служба «Мегафон»

Жители Краснодарского края проявили повышенную туристическую активность: число выездов за рубеж из региона в праздничный период увеличилось на 16%. Лидером среди направлений вновь стала Абхазия, принявшая 16% от всех путешественников из края. Следом идут Турция (15%) и Грузия (8%). В разрезе всей страны Турция также сохранила первое место (15%), за ней следуют Белоруссия (12%) и Казахстан (8%). В пятерку популярных направлений вошли также ОАЭ и Египет, на которые пришлось 9% и 18% всех заявок соответственно. Турция стала лидером по объему бронирований – 35% от общего количества проданных туров.

Среди направлений с наибольшим приростом интереса выделяются Вьетнам (+182%), Тунис (+114%) и Иордания (+88%). Африканские страны в целом показали рост турпотока на 40%, при этом наиболее популярными стали Тунис, Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Египет занял первое место по количеству посещений среди африканских государств.

В Азии, помимо Вьетнама, прирост числа российских туристов зафиксирован в Китае (+65%), Японии (+52%), Сингапуре (+43%), Индонезии и Монголии (по +34%). Китай, опережая Таиланд по популярности, стал лидером среди азиатских направлений: его выбрали 38% россиян, отправившихся в Азию, тогда как Таиланд – лишь 23%.

Турпоток в страны Европы увеличился на 4%, в государства СНГ — на 22%, что контрастирует с отрицательной динамикой предыдущего года. Цены на туры в Турцию выросли на 10,8%, в Египет — на 4,7%, в ОАЭ — на 8,2%, в то время как стоимость поездок в Таиланд снизилась на 10,2%. Также вдвое вырос интерес к Мальдивам и в 2,5 раза — к Китаю.

Вячеслав Рыжков