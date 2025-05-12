Обвинение просит приговорить Григория Мельконьянца к 6 годам лишения свободы

Государственный обвинитель Евгения Фролова запросила для сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Об этом она заявила, выступая в прениях на заседании Басманного районного суда Москвы сегодня, 12 мая. Господина Мельконьянца обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Мельконьянц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из обвинительного заключения следует, что «Голос» (включен в реестр иноагентов) фактически является структурным подразделением нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). При этом следствие не делает различия между ассоциацией «Голос» (признана иноагентом в 2013 году, а в 2016-м ликвидирована по требованию Минюста) и движением в защиту прав избирателей «Голос», которое было создано в 2013 году активными участниками ассоциации без образования юридического лица и позже также включено в реестр иноагентов.

Как заявила прокурор на сегодняшнем заседании, вину подсудимого доказывают его письмо в Центризбирком об участии в круглом столе по проблемам дистанционного электронного голосования и выступление на этом мероприятии, а также показания свидетелей обвинения, в числе которых зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, оперативник Сергей Бабыкин, следователь Тамерлан Караев. Особое внимание обвинитель просила обратить на показания свидетеля защиты — политика Бориса Надеждина, который на суде говорил, что организация Григория Мельконьянца была вынуждена прятаться от «щемления».

Анастасия Корня, Божена Иванова