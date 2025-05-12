Половина ижевчан назвали английский язык полезным для карьеры

49% ижевчан уверены, что знание английского языка является ключом к карьерному успеху, следует из опроса сервиса SuperJob. 11% респондентов отметили важность другого языка, китайского, для профессионального развития, при этом мужчины говорили об этом чаще, чем женщины. Арабский и немецкий языки упоминались значительно реже — 1-2% горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди родителей 56% считают, что английский будет самым полезным для будущего их детей, 24% — китайский. 5% уверены в необходимости изучения немецкого, арабского или испанского языков, а 6% полагают, что иностранные языки не понадобятся. Время проведения опроса 21 апреля — 5 мая.