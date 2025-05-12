На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута 12 мая

Сегодня, 12 мая, на анапском побережье специалисты не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Муниципальные команды, следящие за участками берега, рассказали о результатах мониторинга, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича

Волонтеры проверили территорию в районе устья реки Можепсин, за уборку которого ответственна команда Тимашевского района. Следы мазута также не обнаружены на участке в районе санатория «Кристалл», расположенного в Анапе, где работают специалисты из Кавказского района. На участке Павловского района — на пляже «Витязь» продолжается очистка песка.

Согласно результатам утреннего обследования 11 мая в Анапе также не было зафиксировано новых выбросов мазута. Команды работали на пляжах Витязево, Благовещенской, а также в районе Джемете.

Алина Зорина