В Павловском районе изъяли 86 тысяч пачек немаркированных сигарет

Полицейские изъяли 86 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму около 10 млн руб. при пресечении нелегального оборота табачной продукции в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Продукция хранилась в складских помещениях и торговых точках. Установлено, что приобретением, хранением, перевозкой и продажей занимался 42-летний местный предприниматель.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко