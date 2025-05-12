В Павловском районе изъяли 86 тысяч пачек немаркированных сигарет
Полицейские изъяли 86 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму около 10 млн руб. при пресечении нелегального оборота табачной продукции в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
Продукция хранилась в складских помещениях и торговых точках. Установлено, что приобретением, хранением, перевозкой и продажей занимался 42-летний местный предприниматель.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.