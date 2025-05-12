АвтоВАЗ возобновил работу после модернизации стоимостью свыше 220 млн рублей

В понедельник, 12 мая, на АвтоВАЗе возобновилось производство после корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, завод «перезапустил производство автокомпонентов, автомобилей и сборочных комплектов», говорится в сообщении АвтоВАЗа. Этому предшествовала модернизация, которая проводилась во время корпоративного отпуска и майских праздников.

С 1 по 11 мая на заводе выполнили больше девяти тыс. разных работ по профилактике и модернизации оборудования. На это было потрачено свыше 220 млн руб. Одновременно с этим предприятие отгрузило дилерам автомобили, которые выпустило до этого.

Георгий Портнов