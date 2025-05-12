Жители Казани смогут проголосовать за лучший городской объект для благоустройства в конкурсе, где представят 34 объекта. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В голосовании на благоустройство в Казани примут участие 34 объекта

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В голосовании на благоустройство в Казани примут участие 34 объекта

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В голосовании примут участие 4 объекта в Приволжском, Ново-Савиновском, Вахитовском, Московском, Авиастроительном и Кировском районах и 8 объектов в Советском районе. Список составляли с учетом предложений и обращений граждан.

Голосование за лучшие объекты для благоустройства в Казани стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Каждый участник в возрасте от 14 лет, зарегистрированный на Госуслугах, может проголосовать только за один объект.

Дарья Сайфиева