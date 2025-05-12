Умер актер Александр Кобозев из фильма «Друг мой, Колька!»
На 81-м году жизни умер актер Александр Кобозев. Согласно информации на портале «Кинотеатр.ру», артист скончался вчера, 11 мая. Причины смерти не приводятся.
Фото: РИА Новости
Александр Кобозев окончил Институт культуры. Известен по роли Коли Снегирева в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!..» (1961 год). Его вторым проектом стала роль в мелодраме «Отдушина» в 1991 году.
С 1967 по 1985 год возглавлял театральную студию «На ладони». Затем на протяжении десяти лет работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ. С 1995 года перешел в департамент образования.
Как рассказывал сам артист, во время работы на телевидении в 1991 году у него случился инфаркт, потом еще два. После этого он решил «завязать с активной деятельностью» и стал заниматься разработкой программ для учителей.