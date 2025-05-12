«Заведения стали бороться за трафик, отключая интернет»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как бизнес пытается ограничить использование кафе в качестве рабочих пространств для фрилансеров и чем это чревато.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кофейни стали бороться за трафик, отключая интернет. Заведения, подающие кофе, завтраки и обеды, все чаще превращаются в офисы для удаленщиков. Бизнес же пытается этому противостоять, особенно менеджеров раздражают видеозвонки и съемка контента для блога. Некоторые кофейни в США стали даже отключать бесплатный Wi-Fi, чтобы выпроводить таких гостей, пишет Axios. Другие разрешают удаленщикам работать с ноутбуками только в отведенные для этого часы и дни, например, по два часа и только в будни до или после обеда. Причина, конечно, экономическая. Нередко люди, работающие подолгу за компьютером, занимают столик на несколько часов, заказав при этом одну чашку американо. Ситуация усложняется, когда на вечно занятые столики и очереди жалуются те, кто готов платить за еду и напитки, и оставляют негативные отзывы в соцсетях.

Впрочем, рискованно и притеснение трудящихся. Когда кафе Elle отключило Wi-Fi, удаленщики, привыкшие там работать, стали оставлять плохие отзывы. Еще одно заведение — Flyleaf, запретив ноутбуки, тоже получило порцию критики, якобы оно перестало быть кафе для людей. Крупные сети тоже меняют правила. Например, Starbucks с начала 2025 года указала в инструкциях, что бариста должны следить за гостями и просить покинуть заведение, если столик занят теми, кто ничего не купил. Нельзя пить бесплатную воду и пользоваться уборными.

Опрошенные СМИ российские предприниматели чаще всего склоняются к тому, чтобы людям с ноутбуками разрешать работать в своих кофейнях. Главный плюс — регулярность: эти люди возвращаются туда, где им комфортно. А для создания приятной среды и размещения всех гостей в кофейнях часто выделяют большой стол для работы с ноутбуком или даже целый этаж, как в петербургском кафе «Сибаристика». А менеджеры сочинского Plants & Friends просят гостей с компьютером не удивляться тому, что каждые два-три часа им предложат что-то заказать.

Яна Лубнина