Зарубежные СМИ: Чего ожидают от потепления отношений между США и КНР?

Пекин и Вашингтон заключили торговое перемирие на 90 дней. Согласно совместному заявлению сторон, опубликованному после переговоров в Женеве, Китай временно снизит пошлины на поставки американских товаров со 125% до 10%, пишет Bloomberg. В свою очередь ставка тарифа на импорт из КНР уменьшится со 145% до 30%. Она включает также и 20-процентную надбавку из-за проблемы контрабанды фентанила из Китая в США. Белый дом ввел ее еще за месяц до объявления торговых пошлин всему миру в начале апреля. Контакты американского министра финансов Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна длились два дня и завершились к вечеру 11 мая. О том, чего стоит ожидать от потепления отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, рассуждают мировые СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emma Farge / Reuters Фото: Emma Farge / Reuters

Как пишет Bloomberg, в Швейцарии Вашингтон якобы хотел попросить Пекин снять ограничения на импорт редкоземельных металлов. Это серьезно сказалось на американской промышленности, особенно в части производства магнитов. Также в Белом доме могли согласиться на переговоры с Китаем, в том числе из-за опасений товарного дефицита — в прошлом месяце экспорт из КНР снизился примерно на 20%. В преддверии встречи в Швейцарии Трамп и его экономическая команда провели переговоры с крупными ритейлерами, сообщает агентство. Предприниматели пожаловались на то, что из-за высоких пошлин нехватка товаров достигла пандемического уровня.

В свою очередь Китай в качестве компромисса предложил сократить экспорт ингредиентов, которые используются для производства фентанила, отмечает The Wall Street Journal. Еще за месяц до введения торговых пошлин против всего мира Трамп удвоил тарифы на импорт товаров из КНР. Причиной стало якобы бездействие Пекина по борьбе с контрабандой прекурсоров для этого наркотика.

На фоне позитивных новостей из Швейцарии фьючерсы индекса S&P 500 подскочили почти на 1,5%. Аналогичный рост показала Nasdaq. Как сообщает CNN, инвесторы надеются, что торговое соглашение между США и Китаем может стимулировать мировую и американскую экономику.

Сильнее всего на переговоры в Швейцарии отреагировало золото. На открытии торгов в Азии его стоимость упала почти на 2%. Reuters подчеркивает, что интерес к драгметаллу снижается на фоне возможного ослабления напряженности в отношениях между США и Пекином — слитки больше не рассматриваются как актив-убежище.

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