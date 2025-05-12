В центральной больнице Азнакаево медработников 5 лет не обеспечивали формой

С 2020 года в центральной Азнакаевской больнице сотрудники отделения скорой медицинской помощи не обеспечивались необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе летней и зимней медицинской формой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Азнакаево вынесла главному врачу медучреждения представление и потребовала устранить нарушения.

После этого персонал больницы обеспечили новыми медицинскими костюмами и средствами индивидуальной защиты на сумму более 350 тыс. руб.

Дарья Сайфиева