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В центральной больнице Азнакаево медработников 5 лет не обеспечивали формой

С 2020 года в центральной Азнакаевской больнице сотрудники отделения скорой медицинской помощи не обеспечивались необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе летней и зимней медицинской формой. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Азнакаево вынесла главному врачу медучреждения представление и потребовала устранить нарушения.

После этого персонал больницы обеспечили новыми медицинскими костюмами и средствами индивидуальной защиты на сумму более 350 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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