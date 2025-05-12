Минсельхоз Якутии извинился перед ветеранами за подарки ко Дню Победы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии принесло извинения за «недостойные подарки» в честь 80-летия Победы. Местный ветеран ВОВ Таисия Хромова получила от министерства набор суповых костей, изготовленный в июле 2024 года, творожок и ряженку.

О ситуации с подарками рассказал во «ВКонтакте» представитель «Народного фронта» Антон Жондоров. Он заявил, что к нему обратились внуки госпожи Хромовой. Их «сильно расстроило отношение якутских властей к своим немногочисленным ветеранам», в связи с чем господин Жондоров попросил главу минсельхоза Якутии Артема Александрова «отказаться от спорной и неоднозначной практики — дарить суповые наборы».

Министр ответил, что «глубоко сожалеет», что Таисии Хромовой и другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направили такие подарки. 10 мая первый замминистра Анна Стручкова посетила госпожу Хромову лично, чтобы принести ей извинения от имени ведомства. Глава регионального минсельхоза пообещал, что в ближайшие дни ветеранов поздравят повторно «с вручением других подарочных наборов».

В министерстве пообещали провести внутреннюю проверку из-за инцидента. «Хотим подчеркнуть, что мы никоим образом не хотели их расстроить. Мы признаем, что подход к выбору подарков должен быть внимательным, вдумчивым. По данному факту в министерстве пройдет внутренняя проверка, мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям»,— добавил господин Александров, которого цитирует пресс-служба ведомства.