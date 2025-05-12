Красноярца осудят за оправдания теракта в Буденновске

В Красноярске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пропаганде терроризм (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

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По версии следствия, с июня 2022-го по апрель 2023 фигурант дела публиковал в мессенджере видеозаписи с оправданием террористического акта в июне 1995 года в Буденновске.

Также в июне 2023-го, установили следователи, фигурант дела отправил своей знакомой видеосообщение с «пропагандой идеологии одной из террористических организаций».

Александра Стрелкова