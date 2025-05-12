В майские праздники 8,5 тыс. туристов посетили нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Тагана» в длинные майские выходные побывали почти 8,5 тыс. туристов. Почти половина из них — 4 тыс. прогулялись по экотропам Семибратки и Черной скалы, сообщает пресс-служба нацпарка в своем telegram-канале.

Более половины туристов, побывавших на Таганае с начала мая, совершили восхождение на Двуглавую сопку, добрались до Большой Каменной реки или отправились в многодневные походы.

Нацпарк посетили гости из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска, Москвы и городов Башкортостана. Также по таганайским маршрутам прошли четыре иностранных путешественника — граждане Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Египта.