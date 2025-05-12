В начале года погрузка на железной дороге в Башкирии снизилась на 3,2%

В январе — апреле погрузка продукции на железнодорожных станциях Башкирии составила около 7,5 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в начале прошлого года. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Более половины отправленных железнодорожным транспортом грузов составила нефть и нефтепродукты (4,1 млн тонн, рост 0,1% к январю-апрелю 2024 года). Масса погруженного промышленного сырья и формовочных материалов составила 377,8 тыс. тонн (рост 18,8%).

В апреле погрузка составила 1,8 млн тонн, что ниже прошлогодних значений на 9,6%.

Идэль Гумеров