Строитель логистического центра в Култаево показал многомиллиардную выручку

Девелопер логистического центра в Култаево — ООО «Логопарк Пермь» — в 2024 году получил выручку в размере 4,6 млрд руб., говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». До 2024 года общество выручки не показывало. При этом чистая прибыль ООО составила 97 млн руб. В 2024 году общество увеличило заемные средства с 1,8 млрд руб. до 3,2 млрд руб.

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Напомним, ООО «Логопарк Пермь», дочерняя структура оренбургского девелопера «ПФО Групп», построила складской центр в районе села Култаево, возле индустриального парка «Култаево». Площадь комплекса составила 54,4 тыс. кв. м, в проект инвестировали почти 3 млрд руб. Логистический центр предназначен для сетей холдинга Х5 — «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик».

Завершить строительство объекта «Логопарк Пермь» планировал в 2025 году, однако первая очередь — для магазинов «Чижик» была сдана в конце прошлого года, оставшаяся — в начале 2025 года.