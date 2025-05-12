На 1 вакансию в «рознице» Удмуртии в мае приходилось 1,3 резюме при норме до 7,9

Наиболее заметный дефицит кадров в мае наблюдается в розничной торговле Удмуртии, где на одну вакансию приходится 1,3 резюме при норме в 4,0-7,9, указывают аналитики сервиса hh.ru. Количество резюме уменьшилось на 4% за месяц, а предлагаемая зарплата составила 47,7 тыс. руб., что на 0,9% больше, чем в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также присутствует нехватка кадров в сфере медицины и фармацевтики, в которой предлагается 2 резюме на вакансию. Количество резюме в отрасли снизилось на 6% за месяц, число предложений для соискателей — на 2%. Уровень предлагаемых зарплат в данной сфере увеличился на 0,7% за месяц и составил 58,8 тыс. руб.

В отрасли продаж и обслуживании клиентов на одну вакансию приходится 3,3 резюме. Общее число резюме за месяц уменьшилось на 6%. Количество предложений от работодателей снизилось на 2% относительно марта. Предлагаемая зарплата сократилась на 1,5% — до 60,8 тыс. руб.

В сфере производства и сервисного обслуживания также присутствует дефицит работников: на одну вакансию приходится 3,9 резюме. Общее количество вакансий за месяц снизилось на 5%, число резюме — уменьшилось на 2%. Предлагаемая зарплата выросла на 1,9% относительно марта и составила 78,3 тыс. руб.