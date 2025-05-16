Академический парад победы

Юбилей Академии наук по времени совпал с Парадом Победы на Красной площади, а беспрецедентное по масштабам его празднование фактически было научным дополнением к Параду Победы.

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Академические юбилеи XVIII–XIX веков

Как известно, именной указ Петра I об учреждении Академии наук и художеств был рассмотрен императором 22 января (2 февраля по новому стилю) 1724 года и 28 января (8 февраля) того же 1724 года. Сенат издал указ «Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга». Петр Великий не успел открыть академию (он скончался в январе 1725 года), и указ «о заведении» Академии наук подписала его вдова императрица Екатерина I 20 ноября (1 декабря) 1725 года. Правительствующий Сенат опубликовал его 21 декабря 1725 года (1 января 1726 года). Иными словами, для выбора даты рождения Российской академии наук был люфт почти в два года — с 1724 по 1726 год, и, как показало время, эта дата постепенно сдвигалась от указа Сената 1726 года к сенатскому указу от 8 февраля 1724 года.

В 1876 году министр народного просвещения граф Толстой представил на высочайшее утверждение всеподданнейший доклад «О праздновании 150-летнего юбилея Императорской Академии наук и о выбитии по сему случаю медали». В нем министр Толстой писал: «По примеру того, как были празднуемы пятидесятилетие Академии в 1776 г. и столетие в 1826 г., надлежало бы выбить и ныне особую медаль для поднесения двух золотых экземпляров оной Вашему Императорскому Величеству и Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице и серебряных — Членам Августейшей Вашего Императорского Величества Фамилии, которых Академия имеет счастие считать в числе своих Почетных Членов, и другим почетным лицам».

Император Александр II 9 июля 1876 года мероприятие одобрил и в том же 1876 году получил свою именную золотую академическую медаль, а его супруга императрица Мария Федоровна — свою. Академикам же «для благоприличия заседания, имеющего быть в Академии по означенному случаю» были приведены в должный вид пришедшая в обветшалость Большая конференц-зала, ее меблировка, наружный фасад здания академии, а также убранство парадной лестницы и главного подъезда. Министр финансов граф Рейтерн ассигновал на все это 6000 руб.

К этому можно добавить, что ее 175-летие на рубеже XIX и XX веков вообще прошло так тихо, что следа в истории академии не оставило, хотя торжественное годичное собрание по этому поводу, вероятно, все-таки было.

Академические юбилеи XX–XXI веков

Зато в 1925 году 200-летие Российской академии наук праздновалось не в пример дореволюционным юбилеям широко — с 5 по 14 сентября в Москве и Ленинграде. Она была переименована из Российской академии наук в Академию наук СССР и из ведомства Наркомата просвещения перешла в прямое подчинение советскому правительству. Еще шире праздновалось 250-летие Академии наук СССР — с апофеозом 7 октября 1975 года, когда на торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев прикрепил орден Ленина к знамени Академии наук СССР.

В постсоветское время 275-летие РАН довольно скромно отпраздновали в 1999 году, объявив 8 февраля официальным государственным праздником — Днем науки. А 8 февраля прошлого года по случаю 300-летия РАН в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер, в ходе которого президент вручил выдающимся ученым государственные награды Российской Федерации и премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.

Но особняком среди всех этих юбилеев Академии наук стоит в общем-то не совсем круглая для юбилея дата — ее 220-летие. В торжествах в Москве и Ленинграде принимали участие более 1200 человек: академики и члены-корреспонденты АН СССР, представители научных сообществ советских республик, университетов и институтов. В юбилейной сессии АН СССР вместе с ними участвовали более 100 приглашенных ученых из 16 стран, включая все страны-союзники по антигитлеровской коалиции. Национальная академия наук и Национальный исследовательский совет США (последний контролировал расходы на научные исследования в области обороны) в своем приветствии АН СССР в связи с ее 220-летием отмечали: «Ученые США с особенным интересом и гордостью следили за великолепной работой, которую Академия наук осуществляла для беспримерных военных побед, достигнутых в СССР в течение последних четырех лет».

Постановление СНК

К осени 1941 года на фронт и в народное ополчение ушли свыше 2 тыс. из 4,7 тыс. научных сотрудников академических учреждений. Остальные вместе со своими институтами отправились в эвакуацию на восток. Возвращение их в Москву началось осенью 1943 года, когда на сессии общего собрания Академии наук перед учеными правительство поставило задачу заниматься не только решением оборонных задач, но и вести фундаментальные исследования, чтобы наша наука после войны смогла выйти на первое место в мире.

Предложил отметить 220-летний академический юбилей в 1945 году «большим научным празднеством с приглашением иностранных ученых» президент АН СССР Владимир Комаров во время беседы со Сталиным 13 ноября 1944 года. Сталину идея понравилась, и 20 декабря 1944 года Комаров изложил ее в письменном виде более детально. В числе прочего он там написал: «Я счел бы наиболее правильным назначить юбилейные торжества на май 1945 года». В итоге 21 января 1945 года было принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР «Об ознаменовании 220-летия существования Академии наук СССР», и празднования по этому случаю были назначены на май 1945 года. На фронтах тем временем бои шли полным ходом. 19 января части 1-го Украинского фронта вступили на довоенную территорию Германии в Верхней Силезии, но никто тогда не мог знать точного дня завершения войны.

Помимо создания Всесоюзного комитета по проведению юбилея, в который вошли 42 представителя советской науки, культуры и органов государственной власти, постановление Совнаркома предусматривало достройку, реконструкцию и восстановительный ремонт зданий московских и ленинградских учреждений Академии наук с привлечением инженерных войск Красной армии (600 человек), обеспечение академии автотранспортом, для чего к марту начальник тыла Красной армии генерал Хрулев должен был передать в академию «для начала 30 легковых автомобилей М-1 с водителями». Кроме «эмок» Горьковский автозавод должен был поставить академии 60 грузовиков (с разбивкой по кварталам), а Главнефтеснаб — обеспечить их бензином. Зампреду Совнаркома товарищу Косыгину предписывалось «решить вопрос об обеспечении необходимой мебелью учреждений Академии наук СССР».

Юбилейная сессия АН СССР фактически выполняла роль парада победы советского народа и в области науки, что предполагало соответствующее монументальное оформление торжества, включая дресс-код для его участников. И последний, 21-й пункт постановления СНК поручал Наркомпроду СССР «выделить единовременно Академии наук в первом квартале 1945 года промтоварный лимит для каждого академика, члена-корреспондента и каждого руководителя академического учреждения, включая одежду, обувь и нательное белье».

Академический салют

Подписание безоговорочной капитуляции Германией 8 мая (по московскому времени — 9 мая) сместило дату научного парада победы с мая на июнь. 8 мая 1945 года было принято постановление СНК СССР №1019 «О сроке проведения юбилейной сессии Академии наук». В нем говорилось «о перенесении срока проведения юбилейной сессии Академии наук с 25 мая — 7 июня на 15–28 июня с. г. в Москве». То есть и по времени она совпала с Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

25–28 июня юбилейная сессия академии продолжала свою работу в Ленинграде — городе, где была основана академия, а 29 июня участники сессии вернулись в столицу. В общей сложности на сессии академии и сессиях ее отделений было заслушано 93 доклада советских ученых и 36 докладов и сообщений иностранных гостей. А 30 июня 1945 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был устроен правительственный прием. Ученых пришли поздравить практически все высшие руководители страны и партии во главе со Сталиным. В президиуме собрания присутствовали 12 членов Политбюро ЦК ВКП(Б) из 13, не было только Хрущева, тогда первого секретаря ЦК КП(б) Украины, находившегося в Киеве. С краткой речью к собравшимся обратился глава правительства товарищ Молотов, потом был дан большой концерт с участием лучших артистов страны.

Накануне празднования академического юбилея, 10 июня 1945 года, за выдающиеся заслуги в развитии науки и техники и в связи с 220-летием Академии наук орденами и медалями были награждены 1465 ее сотрудников. Академикам Бардину, Баху, Зелинскому, Капице, Лысенко, Мещанинову, Орбели, Прянишникову, Фаворскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также в связи с юбилеем академии ордена Ленина получили сотрудники лаборатории №2 АН СССР академик Алиханов, член-корреспондент Кикоин, академик Курчатов и академик Соболев. Но об их награждении было объявлено позже: лаборатория №2 с 1943 года занималась атомной бомбой.

Обширной была и культурная программа юбилейной сессии АН СССР. Ее участники посетили Кремль, Третьяковскую галерею, Ясную Поляну. Иностранные делегаты побывали в Большом театре на опере «Иван Сусанин», в МХАТе на пьесе Чехова «Три сестры», в Театре Красной армии на пьесе «Сталинградцы». В Ленинграде гости были в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро», съездили в Пушкин (Царское Село) и Петродворец.

Был у академиков и свой салют. Виртуальный, но грандиозного масштаба, какой нельзя было устроить даже в циклотроне. Его подарил мировой науке членкор АН СССР Дмитрий Скобельцын из лаборатории атомного ядра Физического института им. П. Н. Лебедева, доложив на торжественном заседании ученого совета ФИАН о работах Памирской экспедиции 1944 года по изучению космической радиации («ливней Оже») и о роли «тяжелых» сильно ионизующих частиц в явлениях проникающей радиации, изучение которых впоследствии привело к открытию ядерного каскадного процесса. Профессор Парижского университета Пьер Оже, открывший в 1938 году «атмосферные ливни» космических частиц, сидел в числе приглашенных в этот доклад.

Ася Петухова