Корень для холодов

Российские ученые возобновили выращивание цветов, адаптированных к морозному национальному климату. Метод основан на клонировании растений in vitro. В будущем эта тенденция может стать маркетинговым ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) адаптируют разные сорта декоративных цветов к суровым российским погодным условиям. С одной стороны, ничего нового в этом нет: Ботанический сад Томского госуниверситета с середины 30-х годов прошлого века занимался разработкой и выводом морозоустойчивых растений для сибирских и северных регионов СССР в лабораторных условиях. Но в то время растения не выращивали массово, а работали над ними больше в теории. А сегодня эта тема по-новому звучит с учетом геополитических условий современной России. После изменений цепочек поставок сортов растений из-за рубежа в России вспомнили об этом опыте и занялись выводом растений, адаптированных к переменчивому прохладному российскому климату. Для этого ведутся исследования в лабораториях и на производствах. «Мы используем мутаген как физическое, химическое или биологическое вещество, способное вызвать изменения в первоначальной клетке, так как они меняют ее структуру ДНК и хромосом. С помощью этих манипуляций мы получили другие цветы, более устойчивые к холодной погоде, когда температура уже минусовая, а также к засухе. Подбор ассортимента для регионов Сибири не самая простая задача, нужно учитывать массу факторов, включая особенности вегетации и устойчивость растений к болезням»,— говорит директор СибБС ТГУ Татьяна Астафурова.

Незамысловатый и сложный одновременно способ уже позволил томичам получить более морозоустойчивые астильбы, гиппеаструмы, азалии, орхидеи или флоксы. Их выращивают по специальной технологии лабораторного взращивания растений под названием «метод in vitro», что в переводе с латинского означает «в стекле». Это метод микроклонирования, применяя который селекционеры получают новые растения из отдельных клеток, тканей или органов в стерильных условиях на питательной среде. Метод актуален не только для садовых, но и для экзотических растений, таких как орхидеи, поскольку он позволяет воспроизводить растения, генетически идентичные исходному образцу, с высокой степенью однородности и морозоустойчивости. «Процесс начинается с отбора исходного растительного материала, чаще всего — меристемы, апикальной почки или ткани молодой листовой розетки. Далее материал проходит стерилизацию: его промывают в растворах антисептиков, чтобы исключить попадание грибков и бактерий в питательную среду. Затем начинается этап инициации культуры: стерильный материал помещается в пробирки или специальные контейнеры с питательной средой, содержащей макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты, сахарозу, гормоны роста и гелеобразующий компонент — агар. В результате начинается образование каллуса — недифференцированной клеточной массы»,— говорит руководитель лаборатории микроклонального размножения, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Зонтиков. Опрошенные «Ъ-Наукой» агроселекционеры уверяют, что иностранные производственные подходы, как правило, ориентированы на выращивание в стабильных, тропических условиях с минимальной климатической вариативностью. Однако в российских реалиях подобная стратегия применима быть не может, поскольку требует учитывать и суровые перепады температур, и особенности внутрироссийской логистики, предполагающей возможные длительные простои в пути, долгую транспортировку без климат-контроля и адаптацию к разным регионам с точки зрения хранения и реализации.

Чтобы сделать растения более устойчивыми, в лабораторных условиях проводятся селекция и скрининг клонов с повышенной толерантностью к стрессам. На биохимическом уровне это выражается, например, в способности поддерживать высокое содержание антиоксидантов, сохранении активности супероксиддисмутазы и стабильности тургора при пониженной температуре, говорят ученые. «Адаптировать растения к суровому российскому климату сложно, но оно того стоит! Конечно, цветы вырастают в более теплых, домашних условиях, но на фоне изменения климата можно рассчитывать на их адаптацию к новым погодным условиям. На выведение новых сортов, более морозоустойчивых, понадобится, думаю, не менее семи лет, но ускоренными темпами можно справиться за три»,— говорит «Ъ-Науке» руководитель лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем, созданной по программе мегагрантов в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, Иван Васенев.

Российские предприниматели уже начали рассматривать перспективу внедрения метода закалки для орхидей. Например, в тепличном комплексе «Ярославский» недавно начали производить орхидеи, при этом растения на финальном этапе проходят «обучение» к перепадам — сначала кратковременное снижение температуры, затем смена светового режима. «Это позволяет закладывать в растение некую “память стресса”, формируя повышенную морозо- и транспортоустойчивость. Таким образом, можно говорить не о простом заимствовании, а о трансформации технологии под агроклиматическую модель России»,— говорит руководитель цветочного направления Светлана Горкунова.

Анна Героева