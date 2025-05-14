Биорезорбируемые имплантаты

НИТУ МИСИС совместно с компанией «Остео-Сайбэр» запустили первое в России производство биорезорбируемых магниевых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Главное преимущество таких конструкций — они не требуют удаления, так как со временем растворяются в организме. Благодаря улучшенной биосовместимости эти имплантаты ускоряют восстановление пациентов и снижают риск осложнений. Разработка включена в список критически важных технологий Минпромторга и способствует импортозамещению в медицине.

Сотрудники НИТУ МИСИС разработали и запатентовали магниевые сплавы с высокой биосовместимостью и регулируемой скоростью растворения. Благодаря этому фиксирующие элементы постепенно замещаются костной тканью, исключая необходимость повторного хирургического вмешательства.

«Первая инициативная клиническая апробация прошла на базе Российского университета медицины Минздрава России. Коллеги подтвердили перспективность разработанного подхода. Мы провели две операции — имплантаты показали высокую степень фиксации, резорбция прошла без осложнений. Это значимое достижение не только для научного коллектива НИТУ МИСИС, но и весомый аргумент в пользу перехода на новый уровень челюстно-лицевой хирургии. Сейчас совместно с индустриальным партнером в процессе получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора»,— передают в пресс-службе слова директора передовой инженерной школы НИТУ МИСИС Александра Комиссарова.

Компания «Остео-Сайбэр», резидент «Сколково», планирует выпускать 24 вида изделий для травматологии и челюстно-лицевой хирургии, включая винты, пластины и пины. Уже сейчас продукт вызывает интерес в Индии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» при поддержке консорциума «Инженерия здоровья».

Подготовлено по материалам МИСИС