Стирка, шины и немного паники

За последние полгода алармистские статьи в мировой прессе, посвященные микропластику и пластику, появляются едва ли не ежедневно. Начиная с осени прошлого года число публикаций о нем почти удвоилось. Существует ли реальная опасность? Насколько она велика? К сожалению, простых ответов на сложные вопросы не существует, поэтому наука сегодня отвечает так: да, проблема есть, нет, она далеко не экзистенциальная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Термин «микропластик» появился двадцать лет назад, и с тех пор споры о его источниках, влиянии на человека и окружающую среду не утихают, причем последние несколько лет он стал едва ли не главной медийной проблемой. Но что это такое на самом деле? Фактически это кусочки полимеров размером менее 5 мм, образующиеся при распаде синтетических материалов под воздействием самых разных факторов.

Безусловно, за век развития полимерной промышленности накопился значительный объем отходов пластика, которые в природных условиях разлагаются десятилетиями. При этом закономерно, что их деструкция приводит к появлению мелких и мельчайших — нанометровых — частиц. Примерно так же, как и в случае разрушения любых других материалов, в том числе привычных — вроде металла, бетона, стекла и дерева.

Повышенное внимание к микропластику связано с гипотезой о его возможном негативном влиянии на живые организмы. Однако сейчас научное сообщество не располагает серьезными данными о влиянии этого материала на здоровье человека. Более того, мы даже не можем утверждать, что полимерные частицы ведут себя как-то по-другому, чем те же древесина или песок, которых в природе неизмеримо больше: того же бетона ежегодно производится почти 30 миллиардов тонн против 400 миллионов тонн полимеров всех видов. Соответственно, гораздо значительнее и количество выделенных нанообъектов, с которыми мы имеем дело. И если живые организмы за миллионы лет эволюции приспособились к соседству с этими часто довольно агрессивными агентами, нет причин полагать, что с инертными синтетическими материалами ситуация будет отличаться. Более того, большинство современных лекарственных препаратов-энтеросорбентов, широко применяющихся для вывода токсинов из организма, состоят именно из микрочастиц полимеров, которые «отфильтровывают» вредоносные вещества и выводят их из организма. И они реально спасают жизни.

Откуда берется микропластик? В массовом сознании загрязнение планеты в общем и микропластиком в частности оказалось связано с упаковкой и одноразовыми изделиями — вроде стаканов, пакетов, косметической тары и пр. Однако на самом деле, как показали многочисленные исследования, 35% всех частиц микропластика образуются при стирке одежды из синтетических материалов, 28% — из-за износа автомобильных шин. На пластиковые изделия приходится наименьшая доля — всего 2%. То есть по меньшей мере две трети всего объема частиц попадают в окружающую среду из-за того, что мы поддерживаем чистоту одежды и передвигаемся на автомобилях.

Можно ли отказаться от стирки одежды или езды на автотранспорте, перевозки товаров широкого потребления? Очевидно, что нет. Можем ли мы, ученые и производственники, повысить прочность волокон или покрышек настолько, что они перестанут выделять частицы? Да, это реально. Но нужно понимать, что стоимость таких вещей вырастет многократно и они перестанут быть доступными, перейдя в разряд роскоши. А отказ от пластиковой упаковки не только никак не повлияет на изменение ситуации, но и приведет к огромным потерям пищевых продуктов: до 30% будет уходить в мусор из-за ранней порчи. А еще — к резкому скачку заболеваний из-за развития патогенов, особенно в жарких странах.

Это вовсе не значит, что проблемы загрязнения планеты пластиком, а также другими материалами и веществами не существует. Она есть, и нам необходимы цивилизованные подходы к ее решению. Популистская борьба с микропластиком путем запрета пластиковых упаковок, одноразовых изделий или микропластика в косметике ее точно не решит, так как доля такого загрязнения в общем объеме мизерна. Да и подобные меры носят политический характер и зачастую не основаны на научных оценках.

Вместо ограничения использования пластика нам необходимо наладить правильную утилизацию и искать экологичные варианты переработки. Это позволит минимизировать негативное воздействие на экосистемы и сохранить преимущества, которые полимерные материалы предоставляют в повседневной жизни и практически во всех отраслях промышленности.

Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, академик РАН