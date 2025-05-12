В двух школах Самары запустили в пилотном режиме новые контрольно-пропускные пункты

В Самаре работают в пилотном режиме новые контрольно-пропускные пункты в школе №68 им. Героя Советского Союза В.П. Лезина и в школе №26 им. Героя Социалистического Труда Д.И. Козлова. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контрольно-пропускные пункты нового образца имеют радиосвязь с постом охраны внутри школы. Сюда выводятся изображения со всех камер, расположенных по периметру территории. Также КПП оснащены тревожной кнопкой, сигнал с которой поступает напрямую в охранную организацию.

В правительство региона отмечают, что в Самаре также началась модернизация систем контроля и управления доступом в детских садах. Частично заменены домофоны, электрозамки, а также подключено управление системой через мобильное приложение в детском саду №404.

Руфия Кутляева