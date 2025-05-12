ФАС согласовала покупку пермских медцентров иногородней компанией

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предварительно согласовала ООО «Медкапитал» приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». Второе общество управляет 20 медицинскими центрами в 12 городах РФ, в том числе в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления медицинских услуг. Кроме Перми медцентры сети представлены в Воронеже, Курске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Иркутске и других городах.

ООО «Клиника Эксперт Пермь» было создано в 2010 году. Как свидетельствуют данные Rusprofile, компания занимается общей врачебной практикой, арендой и лизингом приборов и аппаратов, применяемых в медицинских целях. Учредителем является ООО «МЦ Эксперт», зарегистрированное в Липецке. По данным 2ГИС, в Перми действуют два медцентра «Эксперт»: на ул. Монастырской, 42а, и на ул. Подлесной, 6.

Согласно данным Rusprofile, сейчас действует два юридических лица с наименованием ООО «Медкапитал». Один из них ведет деятельность холдинговых компаний и входит в состав ГК «Медскан» (структура госкорпорации «Росатом). В группу также входит пермский медицинский центр «Философия красоты и здоровья». В начале 2025 года медцентр возвел частный хирургический стационар на ул. КИМ, 64. Одноименное ООО также зарегистрировано в Екатеринбурге и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.