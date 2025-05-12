В самарском ИЦ-1 прошел конкурс «А ну-ка, девушки» для осужденных преступниц

В исправительном центре №1 УФСИН РФ по Самарской области прошел конкурс «А ну-ка, девушки!», в котором приняли участие осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ, сообщили сегодня в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным УФСИН, «участницы создали яркие костюмы, разработали сценарии выступлений и показали актерское мастерство». В ведомстве отметили, что «каждый номер стал не только демонстрацией танцевальных навыков, но и примером слаженной работы в коллективе».

«Осужденные проявили артистизм, креативность и упорство, доказав, что стремление к прекрасному преодолевает любые границы»,— заявили в УФСИН.

По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области Бибигуль Калиевой, подобные мероприятия играют важную роль в реабилитации осуждённых, так как позволяют формировать навыки, которые пригодятся после возвращения в общество.

Мероприятие завершилось общим фотографированием.

Алексей Алексеев