В Ростове после очистки коллектора на улице Орской обрушился трубопровод

В Ростове после прочистки коллектора на улице Орской под асфальтом обрушился железобетонный трубопровод. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ростовводоканала» Фото: пресс-служба «Ростовводоканала»

Работы на объекте начались 10 мая, после сообщений жителей многоквартирного дома о затоплении подвала. Аварийная бригада обнаружила, что канализация на улице Орской, к которой подключен жилой комплекс, была забита песком.

По словам местных жителей, причиной засора могли стать «многочисленные ассенизаторские машины, которые почти ежедневно нелегально сливают бытовые отходы в уличную систему канализации», отмечает источник.

Восстановить работу коллектора планируют 13 мая.

Константин Соловьев