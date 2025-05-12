«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На мировых рынках развивается несколько глобальных тенденций. Прежде всего это торговые войны. Конфликт между США и Китаем, судя по всему, разрешился позитивно. Метод, который использует Дональд Трамп в данной ситуации, сначала завышая требования, сработал в форме возврата тарифов на более или менее приемлемые уровни. Как это отразится на российском рынке? Какие действия предпринимать инвесторам в контексте сложившейся обстановке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Китайцы опускают тарифы на американскую продукцию до 10%, американцы — до 30%. США требуют от Китая увеличения покупок американской продукции, потому что даже в этом случае дефицит в торговле между Соединенными Штатами и КНР будет большим. Переговорный процесс продолжится, так как решение было принято на 90 дней. За это время страны будут изучать и разрабатывать механизм взаимодействия. Рынок реагирует достаточно бурно. Цены на нефть растут на 3%, индекс доллара активно укрепляется в пределах 1,5%, евро вышел на 1,11%, золото снизилось на 3,5%. Естественно, идут вверх американские индексы. Здесь самый главный вопрос все-таки даже не с долларом и не с американскими акциями, а с американскими казначейскими облигациями. Здесь наблюдается достаточно неблагоприятная тенденция. Цены на них падают.

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