С начала года в Ростовской области утонули 16 человек
На Дону с начала 2025 года утонули 16 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в числе погибших один ребенок. В 2024 году количество несовершеннолетних жертв было почти на треть больше.
В ведомстве напомнили о том, что нельзя купаться в нетрезвом виде и в местах, которые для этого не предназначены. Также во время отдыха рядом с водоемами нужно следить за детьми, не оставлять их без присмотра.