С начала года в Ростовской области утонули 16 человек

На Дону с начала 2025 года утонули 16 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в числе погибших один ребенок. В 2024 году количество несовершеннолетних жертв было почти на треть больше.

В ведомстве напомнили о том, что нельзя купаться в нетрезвом виде и в местах, которые для этого не предназначены. Также во время отдыха рядом с водоемами нужно следить за детьми, не оставлять их без присмотра.

Мария Хоперская