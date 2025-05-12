В Курганской области в суд передано дело экс-силовика, задавившего пешехода

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход Материалы направлены в Далматовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в октябре 2024 года в Далматово сотрудник правоохранительных органов, управляя автомобилем Mazda 6 в состоянии алкогольного опьянение, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. При этом, по данным СК, в темное время суток водитель двигался на машине, не включив фары дальнего и ближнего света. С места ДТП он скрылся. Пешеход от полученных многочисленных травм скончалась. Водителя задержали в тот же день.

30-летний фигурант обвиняется по п.п. «а,б» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места происшествия).