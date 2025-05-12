В Волгограде главный бухгалтер фирмы пойдет под суд за присвоение 7,8 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении главного бухгалтера одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, с января 2012 года по декабрь 2015 года 51-летняя фигурантка вносила ложные данные в бухгалтерские документы, начисляя заработную плату себе, супругу и дочери. При этом указанные члены семьи жительницы Волгограда фактически в фирме не работали.

В общей сложности главный бухгалтер похитила 7,8 млн руб. Свою вину она не признает. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов