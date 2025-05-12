В Ярославле нашли стрелка, напугавшего горожан
В Ярославле полицейские нашли 37-летнего местного жителя, который вечером 10 мая стрелял с балкона. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее в соцсетях сообщали о стрельбе на Суздалке. Камеры уличного наблюдения записали соответствующие звуки на улице Щорса. Полиция после обращений жителей организовала проверку.
«Оперативными сотрудниками был установлен 37-летний местный житель, по имеющимся данным гражданин, находясь на балконе, произвел порядка 10 выстрелов в воздух из охолощенного оружия»,— сообщили в УМВД.
В отношении стрелка составили административный протокол о мелком хулиганстве.