«Россети Тюмень» подключили к электросетям шесть новых объектов здравоохранения в Тюменской области

«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией шесть новых лечебных учреждений, построенных в Тюменской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь первичная медицинская помощь стала доступнее для 8,5 тысячи человек. Общая мощность технологического присоединения составила 343 кВт.



С начала года «Россети Тюмень» подключили к электросетям пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Абатском, Аромашевском, Ишимском, Упоровском и Юргинском районах, а также врачебную амбулаторию в Тюменском районе. В рамках техприсоединения энергетики построили порядка 200 метров воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. Для контроля качества и количества передаваемой медучреждениям электроэнергии специалисты смонтировали интеллектуальные приборы учета.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»