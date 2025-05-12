110 тысяч иностранцев получили в Сибири российское гражданство с 2022 года

С 2022 года более 110 тыс., в том числе 40 тыс. несовершеннолетних, приняли российское гражданство. Об этом сегодня на совещании по вопросам государственной миграционной политики рассказал полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, ежегодно около 650 тыс. прибывающих в регионы Сибири иностранных граждан в качестве цели визита указывают работу. Около 60% мигрантов — граждане Таджикистана и Узбекистана. Наибольшую миграционную нагрузку несут крупные сибирские регионы. Всего за последние три года около 100 тыс. иностранцев получили в регионах Сибири разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Специальные центры для мигрантов сейчас действуют в шести сибирских регионах. В 2024 году на их базе адаптационные курсы прошли около 7,5 тыс. иностранных граждан. «Этого, безусловно, недостаточно»,— считает господин Серышев.

Михаил Кичанов