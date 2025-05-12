Доходы крымчан за год выросли на 8%

Крымстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Республики Крым за январь—март 2025 года. Согласно отчету, в регионе наблюдается рост как номинальных, так и реальных доходов населения, несмотря на отдельные колебания по месяцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций в феврале 2025 года составила 55 844 руб. Это на 2,9% меньше, чем в январе, когда зарплата достигала 56 943 руб., однако на 17,3% больше по сравнению с февралем 2024 года. За январь—февраль 2025 года в целом реальная заработная плата выросла на 8,1% относительно аналогичного периода прошлого года.

По итогам IV квартала 2024 года реальные денежные доходы населения выросли на 4,6% в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы, учитывающие обязательные платежи и инфляцию, увеличились на 5,2%.

В феврале 2025 года в Крыму наивысшие заработки были зафиксированы в финансовом и страховом секторе. Среднемесячная зарплата в этих отраслях превысила 120 тыс. руб., что более чем вдвое превышает средний показатель по региону. Высокие доходы также отмечены в строительной отрасли, где средняя зарплата составила около 96 тыс. руб. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий этот показатель превысил 84 тыс. руб. Среди лидеров по уровню зарплат также оказались сферы информационных технологий, добычи полезных ископаемых и производства электрического оборудования.

В производстве одежды фиксируются самые низкие зарплаты: среднемесячный доход чуть выше 22 тыс. руб., что менее половины среднего уровня региона. Низкие выплаты также отмечены в административной деятельности, гостиничном бизнесе, общественном питании и сельском хозяйстве, где зарплаты не превышают 45 тыс. руб.

В феврале значительное снижение зарплат зафиксировано в сфере транспортировки и хранения, где доходы упали на 10,3% по сравнению с январем. В ремонте и монтаже оборудования падение составило 10,9%. Однако в финансовом секторе зарплаты выросли на 6,8%, в сфере образования — на 1,3%, а на предприятиях, выпускающих прочие готовые изделия,— на 12,7%.

Несмотря на умеренное снижение зарплат в феврале, общая динамика за первые два месяца года остается положительной как в номинальном, так и в реальном выражении.

Богдан Кобец