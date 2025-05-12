Отопительный сезон в Перми завершится с 13 мая

Отопительный сезон 2024/25 в городе Перми официально завершается с 13 мая. Соответствующее постановление № 313 от 12.05.2025 утвердила администрация краевой столицы. С этой даты энергетики «Т Плюс» начнут мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы – детские сады, школы, поликлиники и больницы – останутся на особом контроле на случай похолодания.

Объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты переводятся в летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступают к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ. Подготовку жилых домов к зиме контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» планируют комплекс мероприятий в краевой столице:

• Проверка 2056 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений.

• Ремонт на 4 ТЭЦ, 3 водогрейных котельных и 27 малых котельных по всему городу.

• Подготовка 12 насосных станций и 418 тепловых пунктов.



• Замена 12 км изношенных труб на улицах Макаренко, Екатерининская, Самаркандская и других, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.

«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов – обязательства энергетиков перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов “Т Плюс” гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В Перми тепло от «Т Плюс» получают:

• 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

• 228 учебных заведений: вузы, колледжи.

• 18 центров культуры.



• 5430 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»