Оператор АЗС в Советском округе подозревается в присвоении полумиллиона рублей

В Советском округе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего оператора АЗС, подозреваемого в присвоении денежных средств. По версии следствия за 10 месяцев работы, сотрудник похитил из кассы заправочной станции 550 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор АЗС обратился в местный отдел МВД с заявлением после проведения ревизии, выявившей финансовую недостачу. Правоохранители установили причастность молодого сотрудника к пропаже денег.

После доставления в отдел внутренних дел подозреваемый признал вину. Он пояснил, что регулярно изымал из кассы различные суммы для собственных нужд. В настоящее время в отношении работника заправки инициировано уголовное разбирательство.

Николай Аксенов