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Оператор АЗС в Советском округе подозревается в присвоении полумиллиона рублей

В Советском округе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего оператора АЗС, подозреваемого в присвоении денежных средств. По версии следствия за 10 месяцев работы, сотрудник похитил из кассы заправочной станции 550 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор АЗС обратился в местный отдел МВД с заявлением после проведения ревизии, выявившей финансовую недостачу. Правоохранители установили причастность молодого сотрудника к пропаже денег.

После доставления в отдел внутренних дел подозреваемый признал вину. Он пояснил, что регулярно изымал из кассы различные суммы для собственных нужд. В настоящее время в отношении работника заправки инициировано уголовное разбирательство.

Николай Аксенов

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