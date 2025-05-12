Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 17–18 мая

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в ночь с 17 на 18 мая, сообщили в столичной мэрии. В программе акции более 600 мероприятий — экскурсии, мастер-классы, концерты, показы мод и т.д. Они состоятся на 170 площадках — в культурных центрах, галереях, библиотеках и парках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут»,— приводит пресс-служба слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Ночь в музее» проводится в России ежегодно с 2002 года. Аналогичные акции проводятся в странах Европы в ближайшие выходные к 18 мая — Международному Дню музеев.

Полина Мотызлевская