Жителя Приангарья задержали за поджог машины сотрудника ГАИ из мести
В Бодайбо (Иркутская область) правоохранители задержали местного жителя, который поджег автомобиль сотрудника ГАИ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, 4 мая этого года фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения облил автомобиль Toyota Camry горючей жидкостью и поджег. Возгорание устранили очевидцы.
В ходе допроса житель Приангарья пояснил, что совершил преступление из-за того, что сотрудник ГИБДД привлек его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину подозреваемый признал. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.