Жителя Приангарья задержали за поджог машины сотрудника ГАИ из мести

В Бодайбо (Иркутская область) правоохранители задержали местного жителя, который поджег автомобиль сотрудника ГАИ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 4 мая этого года фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения облил автомобиль Toyota Camry горючей жидкостью и поджег. Возгорание устранили очевидцы.

В ходе допроса житель Приангарья пояснил, что совершил преступление из-за того, что сотрудник ГИБДД привлек его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину подозреваемый признал. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александра Стрелкова