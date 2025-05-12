Около 300 домов остались без холодной воды в Волжском районе Самарской области

Холодная вода была отключена в Волжском районе Самарской области в понедельник, 12 мая. Сообщение поступило на пульт оперативных служб в 11:19 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что из строя вышел насос на водозаборной скважине в поселке Калинка. В зоне отключения оказались потребители 12 многоквартирных и 284 частных жилых домов, а также двух социально значимых объектов.

На место выехал бойлер с питьевой водой. Водоснабжение планируется восстановить ориентировочно к 9:00 во вторник, 13 мая.

Георгий Портнов