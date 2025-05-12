В Пензенской области насчитали 21 нарушившую правила приема учеников школу

В Пензенской области зафиксировали факты нарушения 21 школой правил приема учеников. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В связи с выявленными фактами все эти школы получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Речь идет о двух пензенских, двух зареченских, одной кузнечной школе, а также 16 учебных заведениях из разных районов региона.

Что касается областного центра, там правила приема учеников нарушили ГБОУ ПО «Губернский кадетский корпус по делам ГОЧС имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» и МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. Все образовательные организации из списка должны оперативно устранить обнаруженные нарушения.

Павел Фролов