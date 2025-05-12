Главным дирижером «Новой оперы» станет Федор Безносиков

Московский театр «Новая опера» объявил, что с начала предстоящего сезона-2025/26 главным дирижером театра становится молодой маэстро Федор Безносиков. Через год, в сезоне-2026/27, он станет и музыкальным руководителем театра. Позиция музыкального руководителя и главного дирижера в «Новой опере» была вакантной около трех лет, после того как дирижер Валентин Урюпин оставил пост в июле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как подчеркивает «Новая опера», 32-летний дирижер и скрипач, приняв назначение, становится одним из самых молодых главных дирижеров в России. Учитывая, что в свое время «Новая опера» возникла как театр в первую очередь именно дирижерский, статус ее музыкального руководителя выглядит особенно престижным, но и особенно ответственным.

В свое время по итогам сезона-2023/24 журнал «Музыкальное обозрение» признал Федора Безносикова открытием года, в 2024 году молодой музыкант получил также премию Художественного театра в номинации «Классическая музыка». В его послужном списке сотрудничество с ведущими отечественными симфоническими коллективами (Государственный симфонический оркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, оркестр «Новая Россия») и работы в музыкальных театрах — он выступил, в частности, дирижером-постановщиком балетов «Снежная королева» и «Последний сеанс» в Музтеатре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

С «Новой оперой» Федор Безносиков сотрудничает начиная с 2023 года. Под его управлением в театре прозвучали, в частности, «Реквием» Верди, Седьмая симфония Брукнера в переложении для камерного оркестра, сочинение Бернда Алоиса Циммермана «Тишина и возвращение», а также российская премьера оратории Франца Шмидта «Книга за семью печатями». Предполагается, что уже в этом году новый музыкальный руководитель приступит к разработке стратегии развития «Новой оперы» вместе с дирекцией театра и руководителями его творческих коллективов.