Нижегородские и томские ученые научили ИИ отличать пьяных по голосу

Ученые Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского и Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники обучили искусственный интеллект отличать по голосу пьяного человека от трезвого. Технология будет востребована для оценки состояния сотрудников, чья профессиональная деятельность связана с динамичной речью, рассказали в пресс-службе ННГУ 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В эксперименте участвовали более 600 человек, включая находившихся в стадии среднего опьянения с 1,5 промилле алкоголя в крови. Они читали скороговорки, запись которых затем расшифровали с помощью спектрального анализа голоса. Полученные данные стали основой для обучения моделей искусственного интеллекта.

Заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева пояснила, что методы определения опьянения по высоте или амплитуде голоса могут стать инструментом речевого контроля сотрудников колл-центров. Она считает, что это один из способов повысить общественную безопасность, когда нет возможности протестировать сотрудника иным образом.

В дальнейшем ученые хотят создать алгоритмы определения стрессовых состояний по непрерывной речи. По словам Валерии Демаревой, это позволит протестировать стрессоустойчивость соискателя, а также мониторить уровень стресса сотрудников. На исследование «Разработка инструмента ранней идентификации стресса» ученые ННГУ получили грант Российского научного фонда.

Галина Шамберина