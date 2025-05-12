Первые белые беженцы из ЮАР вылетели в США

Первая группа из 49 белых южноафриканцев, получивших статус беженцев в США, отправилась на свою новую родину. Чартерный рейс из Йоханнесбурга прибудет в Вашингтон (округ Колумбия) 12 мая утром по местному времени. Как сообщает ABC News, переезд африканеров в США стал возможен в рамках программы релокации, запущенной президентом Дональдом Трампом в феврале после его заявлений о том, что белые южноафриканцы страдают от расовой дискриминации. В США им обещают помощь с жильем, обстановкой, деньги на одежду, питание и другие нужды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / File Photo / File Photo / File Photo / Reuters, Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / File Photo / File Photo / File Photo / Reuters, Siphiwe Sibeko / Reuters

Администрация Дональда Трампа ускорила процесс обработки заявлений африканеров на получение статуса беженцев в США, притормозив все другие программы для беженцев, в том числе из других африканских государств, а также из Афганистана и Ирака. В правительстве США заявили, что, по их данным, власти ЮАР принимают законы, направленные против белого меньшинства, и отнимают у белых южноафриканцев земли, кроме того, на африканеров, их дома и поля нападают местные жители. В ЮАР опровергают эти обвинения.

В ЮАР проживает около 2,7 млн африканеров. Это 60% всего белого населения страны. Комментируя положение белого меньшинства в ЮАР, The New York Times напоминает, что, притом что белые составляют лишь 7% населения страны, им принадлежит примерно половина всех фермерских угодий.

Алена Миклашевская