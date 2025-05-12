В Башкирии проведут забег студентов на Кубок главы республики

С этого года в Башкирии будут проводить забег с препятствиями на Кубок главы республики среди студенческих команд вузов региона. Соответствующий указ главы Башкирии опубликован на официальном интернет-портале республики.

Министерство молодежной политики региона совместно с министерством спорта республики должно утвердить положение о проведении забега.

Правительству республики поручено определить источники финансирования спортивного мероприятия.

Майя Иванова