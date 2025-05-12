Выручка Пермской пригородной компании перевалила за 1 млрд рублей

АО «Пермская пригородная компания» (ППК) опубликовало отчет о финансовых результатах работы в 2024 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества превысила 1 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 16% (в 2023-м — 926,8 млн руб.). При этом компании удалось значительно увеличить показатель по чистой прибыли — с 33,8 млн руб. против 66 млн руб. (рост в два раза).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, знакомый с ситуацией в ПКК, пояснил, что рост прибыли связан с поступившей в 2024 году в АО субсидией из краевого бюджета. «Ранее мы увеличили маршрутную сеть, но субсидия за эти работы немного запоздала и попала в отчет 2024 года. За оказанные услуги она будет перечислена в РЖД»,— пояснил собеседник.

АО «Пермская пригородная компания» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 51% акций ППК принадлежит РЖД, 49% — правительству Пермского края.